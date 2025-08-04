«Он не просто бьет — он добивает». Портер оценил шансы Кроуфорда в бою с Альваресом
Шон отметил скорость Теренса
около 1 часа назад
Экс-чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер оценил силу удара Теренса Кроуфорда (28-4, 25 KO) перед его потенциальным поединком против Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).
В интервью KO Artist Sports Портер подчеркнул, что главное оружие Кроуфорда — это скорость, которая и формирует его силу:
Даже если он не наносит нокаутирующий удар, он не останавливается — продолжает давить, бить. Его сила похожа на кнут: удар наносится очень быстро, и именно поэтому создается эффект мощи. Скорость и есть та сила.
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