Тренер Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO) Дон Чарльз в интервью Talk SPORT высказался о вечеринке перед поединком с Александром Усиком (24-0, 15 KO):

Давайте не будем искажать. Это была не вечеринка, это была встреча. Такое же собрание мы проводили в рамках подготовки к бою с AJ в день его победы.

Это добавило ему энергии, с которой он вышел на бой с Энтони Джошуа. Энергия собрания была перенесена из дома в раздевалку для этого боя.

Эта энергия породила тот порыв, который он демонстрировал при выходе на ринг. Так (мы пытались это воссоздать). Тогда мы победили. Если это сработало для вас впервые, вы бы повторили это снова.

Возможно, на этой второй встрече было больше людей, чтобы получить больше энергии, это же логично, не так ли?

Бой с AJ был большим, но этот (за абсолютное чемпионство с Усиком) его даже превосходит. Это может показаться людям безумием, но это именно то, что принесло победу (над Джошуа).