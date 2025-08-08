Владимир Кириченко

Британский проспект супертяжелого веса Мозес Итаума (12-0, 10 KO) для BoxNation рассказал, как его мотивировала победа абсолютного чемпиона мира в хэвивейте Александра Усика (24-0, 15 КО) над бывшим владельцем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Его Высокопревосходительство сразу после того, как Усик остановил Даниэля Дюбуа, написал в твиттере, что хочет увидеть один поединок – ваш бой с Усиком. Я уже слышал это, и вы можете подтвердить, правда это или нет, что как только тот бой закончился, вы пошли на пробежку примерно в полночь?

«Откуда вы знаете? Кто вам сказал? Я сразу пробежал круг».

Почему вы пошли на пробежку, как только Усик его остановил?

«Мотивация, бро. Мне очень трудно видеть, как кто-то хорошо выступает, и просто сидеть на месте. Не зависть, ничего такого. Просто факт. Если Усик на этом уровне, мне нужно пройти этот уровень, чтобы я был лучшим. И я не мог просто заснуть после того боя и притвориться, что ничего не произошло. Я бы себя ругал. Я бы не любил себя так же, когда проснулся. Я бы подумал: «Чёрт возьми, мне надо было тогда пойти на пробежку».

Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.

