Сергей Разумовский

Поединок между Александром Усиком и Рико Верхувеном неожиданно оказался значительно более конкурентным, чем прогнозировали многие эксперты. Бой за титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC длился до 11-го раунда и завершился техническим нокаутом.

На момент остановки поединка ситуация в судейских записках была почти равной. Двое из трёх судей — Мануэль Оливер Палома из Испании и Фабио Гуггенхайм из Швейцарии — выставили одинаковый счёт 95:95. Вместе с тем канадский судья Паскуале Прокопио отдал минимальное преимущество Верхувену — 95:94.

Таким образом, перед решающим эпизодом в 11-м раунде бой оставался открытым с точки зрения судейских оценок.

Итоговые записки судей на момент остановки боя:

Мануэль Оливер Палома — 95:95

Паскуале Прокопио — 95:94 в пользу Верхувена

Фабио Гуггенхайм — 95:95

— On The Record Boxing (@OnTheRecordBox) May 23, 2026

Особенно важным для развития поединка стал 10-й раунд. Именно после него Усик смог сравнять счёт в записках двух судей, хотя Прокопио этот отрезок боя отдал Верхувену. Это сделало финальную часть противостояния ещё напряженнее, ведь результат мог зависеть от каждого эпизода.

Согласно опубликованным судейским запискам, в девяти из десяти оценённых раундов судьи были единогласны. Усик забрал у всех трёх судей раунды с третьего по пятый, а также восьмой. Верхувен, в свою очередь, выиграл остальные раунды, кроме десятого, где мнения судей разошлись.

Такой ход боя стал неожиданностью, ведь Верхувен, известный прежде всего как кикбоксер, сумел навязать украинцу конкурентное противостояние по правилам бокса. В то же время Усик в решающий момент воспользовался своим шансом и завершил поединок техническим нокаутом в 11-м раунде.

Напомним, Усик нокаутировал Верхувена в 11-м раунде и сохранил звание объединённого чемпиона мира.