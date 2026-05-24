Усик нокаутировал Верхувена в 11-м раунде и сохранил звание объединенного чемпиона мира
Поединок в египетской Гизе завершился досрочной победой украинца
около 2 часов назад
Украинский боксер Александр Усик (25-0, 16 КО) победил нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Бой состоялся в Египте.
В первой половине встречи Верховен действовал активнее и нанес украинцу несколько точных ударов, что, вероятно, обеспечило ему преимущество на судейских записках к середине боя. В дальнейшем Усик выровнял ход противостояния, несмотря на прессинг со стороны соперника.
В 11-м раунде Усик отправил Верховена в нокдаун. Нидерландец поднялся, но после повторной атаки украинца рефери остановил поединок, зафиксировав победу Усика техническим нокаутом.
Этот результат позволил украинскому боксеру защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF.
Кроме защиты своих поясов, украинец завоевал специальный титул WBC «Король Нила».