Денис Седашов

Украинский боксер Александр Усик (25-0, 16 КО) победил нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Бой состоялся в Египте.

В первой половине встречи Верховен действовал активнее и нанес украинцу несколько точных ударов, что, вероятно, обеспечило ему преимущество на судейских записках к середине боя. В дальнейшем Усик выровнял ход противостояния, несмотря на прессинг со стороны соперника.

В 11-м раунде Усик отправил Верховена в нокдаун. Нидерландец поднялся, но после повторной атаки украинца рефери остановил поединок, зафиксировав победу Усика техническим нокаутом.

Этот результат позволил украинскому боксеру защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF.

May 23, 2026

Кроме защиты своих поясов, украинец завоевал специальный титул WBC «Король Нила».