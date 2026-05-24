Денис Седашов

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) в флеш-комментарии сразу после победы над Рико Верхувеном заявил, что во время поединка россия совершала массированную атаку на Украину.

Украинец посвятил победу своей семье и напомнил миру о войне на родине:

Для меня эта [победа] очень важна, но сейчас мои люди в Украине находятся в бомбоубежищах, под атакой. Моя дочь писала мне: «Папа, ты победишь». Рико, ты невероятный. Моя команда, я люблю вас, вы лучшие. Екатерина, ты моя жизнь и мое сердце. Александр Усик

Усик защитил титулы WBA и IBF, а также завоевал специальный пояс WBC «Король Нила», нокаутировав Верхувена в 11-м раунде матча в египетской Гизе.

