Новоявленный чемпион WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) высказался о получении статуса полноценного чемпиона на фоне отказа от пояса Александра Усика (24-0, 15 КО). Британеца цитирует vringe.com:

Позвонил менеджер, объяснил ситуацию. Было такое чувство, словно я выиграл в лотерею. Странно, когда титул достается именно так. То есть ты не был чемпионом мира, а после того, как поговорил по телефону, вдруг стал чемпионом. Что я подумал тогда? Что нужно обновить профиль в Instagram (смеется). Честно говоря, ничего не почувствовал.

Немного напрягло лишь это. Почему Усик не отказался от пояса до моего боя с Паркером? Ведь сейчас я не буду чувствовать себя чемпионом, пока не проведу защиту титула. Только тогда почувствую, что заслужил пояс. Если он планировал в любом случае скинуть титул, тогда почему не сделал этого раньше?