«Никто не выложит 20 миллионов для Усика…» Чисора – о будущем украинца
Дерек считает, что никто не рискнет выставлять своих бойцов против Александра
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Британский гейткипер Дерек Чисора (36-13, 23 KO) высказался о сложности подбора соперника для чемпиона WBC/WBA/IBF Александра Усика (24-0, 15 KO). Британца цитирует vringe.com:
Ни один промоутер не выложит 20 миллионов для Александра, чтобы он приехал и сражался. Потому что они знают, что он выиграет бой. Вот насколько он хорош. Мы дали ему Джошуа – он побил его дважды. Дважды Фьюри, дважды Дэниела Дюбуа. Так что скажите мне, какой промоутер в мире сейчас залезет в свой карман и скажет: «Знаете что? Я поставлю Александра Усика против этого и этого, и они побьют его».
