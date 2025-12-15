Владимир Кириченко

Известный аналитик Гарет Дэвис в интервью для iFL TV с британским боксером супертяжелого веса Дэвидом Алленом (24-8-2, 19 KO) сообщил, что бывший чемпион мира в хэвивейте Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) может провести следующий бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым (21-2, 19 KO).

Гарет Дэвис: «Возможно, это для тебя новость, но я слышал за кулисами, что потенциально обсуждают бой Арсланбека Махмудова и Тайсона Фьюри. Что ты слышал об этом? Что ты думаешь?».

Дэвид Аллен: «Я думаю, что это хороший бой. Я думаю, что Махмудов был бы достаточно популярным здесь. Он произвел хорошее впечатление. Все видели, что он хороший парень. Я думаю, что он очень хороший боец, но он недостаточно хорош, чтобы победить Тайсона. Он идеально подходит для Тайсона, не так ли? Так что, да, я думаю, что это хороший бой».

По информации Everything Boxing, бой может состояться в апреле.

The Ring сообщал, что Тайсон договорился о бое с Энтони Джошуа в 2026 году. Перед этим они проведут отдельные поединки в рамках Riyadh Season.

Ранее Цыганский король заявил, что вернется в ринг в 2026 году.