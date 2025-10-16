«Немного нужно заставлять». Как Усик воспитывает детей — советы абсолютного чемпиона мира
Родителям важно помогать формировать дисциплину и навыки
около 1 часа назад
Украинский абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 KO) поделился своим подходом к воспитанию детей во время дискуссии на Международном киевском экономическом форуме.
Я их люблю. Существует много способов воспитания детей. Сейчас у меня есть дети. Делаю ли я так же, как мои родители? Нет, я делаю по-своему. Некоторые моменты, как делал отец, я продолжаю с сыновьями, но не с дочерьми. Я наблюдаю за ними, слушаю их.
Боксер также подчеркнул важность стимулирования развития ребенка в младшем возрасте:
До 14–15 лет детей немного нужно заставлять делать определенные вещи, потому что когда даешь выбор, они часто выбирают ничего не делать. Мозг хочет кайфовать и отдыхать, поэтому без направляющего указания ребенок не будет развиваться.
