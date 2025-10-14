«Президент» после отсидки угрожает отобрать титулы у Усика
Ибеабучи хочет стать абсолютным чемпионом
около 14 часов назад
Нигерийский 52-летний боксер Айк Ибеабучи (21-0, 16 KO) в интервью WBN назвал цели после победного возвращения на ринг:
Моё возвращение не было из-за любопытства – это было обещание. Обещание себе и миру, что я здесь, чтобы завершить то, что начал. Усик – человек на вершине, великий чемпион, но его правление временно. Я возвращаюсь не ради приведения себя в форму. Я возвращаюсь за званием абсолютного чемпиона. Каждый бой отныне и пока я не дойду до Усика, это послание дивизиону, что «Президент» настроен серьезно.
Отметим, что Ибеабучи был перспективным проспектом хэвивейта в конце 90-х, но попал в тюрьму после обвинений в попытке изнасилования и избиении сотрудницы отеля. В августе Айк вернулся на ринг после 26-летнего перерыва.
Напомним, что Усика побуждают к завершению карьеры.