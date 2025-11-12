Британский супертяжеловес Соломон Декрес (10-1, 3 KO) высказался о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO). Слова бойца приводит vringe.com:

Никто не смог победить Усика, ни один из объединенных чемпионов. Тогда как он дважды победил каждого из них. Ты просто не можешь ставить против него. Если бы Вордли победил Усика, это было бы настоящим чудом. И знаешь, что? Это может произойти. Никогда не говори «никогда».

Нельзя недооценивать никого, особенно в тяжёлом весе. Никогда не знаешь, что может произойти. Я думал, что Джо Паркер будет доминировать и доведет дело до конца. Вот что я думал перед его боем с Вордли. Я высоко оценивал Паркера, и теперь справедливо отдать должное Фабио, потому что он его победил. Он опасный соперник, против которого нельзя чувствовать себя слишком уверенно на ринге.