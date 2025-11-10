Абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик (24-0, 15 КО) рассказал, куда инвестирует деньги в Украине.

«Мы не строим квадратные метры, мы строим мечту, которую вы сможете оставить своим детям. У меня уже есть в Украине построенный небольшой спортивный центр с бассейном 25м на 3 дорожки, восстановительные процедуры, около 6 номеров.

Это исключительно для того, чтобы если ты приехал – можешь порыбачить, потренироваться. Человек, который хочет провести сборы, может приехать туда со своей командой. Рядом ресторан уже строится.

Мы же можем не только участвовать в спортивной инфраструктуре, но и строить для отдыха, для жилья и сразу же в этом комплексе они будут иметь и спортплощадки и дополнительные хорошие вещи».