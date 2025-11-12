Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис в интервью Карлу Фрочу высказался о чемпионе WBC в полутяжелом весе Дэвиде Бенавидесе (30-0, 24 KO):

Бенавидес — это мой парень. Он серьезный претендент на то, чтобы называться «Мексиканским монстром».

Избегал ли Канело боя с Бенавидесом? Безусловно. Этот парень в некотором смысле чудовище. Кто может дать ему хороший бой? Я не вижу никого, кто мог бы дать ему хороший бой. Он настолько великолепен.