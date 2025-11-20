Олег Гончар

Чемпион WBO в полусреднем весе Брайан Норман (28-0, 22 КО) и бывший абсолютный чемпион легкого веса Девин Хейни (31-0, 15 КО) устроили напряженную дуэль взглядов на пресс-конференции в Саудовской Аравии.

Норман держал пояс на плече и смотрел сверху вниз, Хейни отвечал холодным и уверенным взглядом. Оба не отводили глаз более минуты.

Бой состоится 22 ноября в Эр-Рияде в рамках вечера The Ring IV. Для Хейни это дебют в 66,7 кг и первый поединок после поражения Гарсии, для Нормана — обязательная защита титула.