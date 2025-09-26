Олег Гончар

Чемпион WBO в полусреднем весе Брайан Норман (28-0, 22 КО) уверен в победе нокаутом над бывшим абсолютным чемпионом легкого веса Девином Хейни (31-0, 15 КО). Об этом боксер сказал в интервью The Ring.

«В поединке с Девином Хейни я останусь собой. Я нокаутирую его. И знаете что — все станет еще масштабнее. После победы над Сасаки моя популярность возросла, но моя личная жизнь не изменилась. Что мне еще нужно делать? Покупать какие-то пафосные вещи, бесконечно тусоваться с женщинами, сидеть в клубах? Нет, это не про меня. Я выполняю свою работу — сейчас передо мной Девин Хейни, и с этим я справлюсь». Браян Норман

Поединок между Норманом и Хейни состоится 22 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Напомним, ранее сообщалось, что Хейни может начать сотрудничество с легендой бокса.