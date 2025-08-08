Денис Седашов

Американский боксер Брайан Норман-младший поделился в интервью Showbizz the Adult впечатлениями от спарринга с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO), но при этом отметил, что чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 KO) обладает еще более мощным ударом.

Когда я спарринговал с Терренсом Кроуфордом, мне было 20 лет, и он как будто хотел меня «наказать», показать, кто здесь главный. Но я был уже достаточно зрелым для своего возраста, и мы сравнялись. Брайан Норман-младший

Он также добавил, что Кроуфорд не обязательно нокаутирует соперника одним ударом, а скорее изматывает его в бою, а вот что касается самого мощного удара, то здесь он отдает должное Джервонте Дэвису.

Что касается одного удара, который действительно поражает, я отдаю честь «Танку». Брайан Норман-младший

