Обидчик Деревянченко проведет титульный бой с Алимханулы
На кону поединка будут стоять два пояса
около 2 часов назад
Жанибек Алимханулы / Фото - ВВС
Владелец титула WBC в среднем дивизионе доминиканец Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) сообщил, что следующий бой он проведет против чемпиона WBO и IBF казаха Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО).
Цитирует Адамеса boxingnews24.com.
«Мы долго этого добивались и никак не могли оформить сделку, но теперь бой состоится. Мы работаем над тем, чтобы это был следующий поединок, сделка практически готова».
Напомним, что в июле Турки Аль аш-Шейх заявил, что Адамес сорвал переговоры о бое с Жанибеком.
Ранее Алимханулы хотел побиться с Адамесом в андеркарде шоу Канело – Кроуфорд.