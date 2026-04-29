Обидчик Хегая и Фигероа могут провести объединительный бой осенью этого года
На кону боя будут стоять два титула
около 3 часов назад
Чемпион WBO в полулёгком весе Рафаэль Эспиноса (28-0, 24 KO) и чемпион WBA в полулёгком весе Брендон Фигероа (27-2-1, 20 KO) могут провести объединительный поединок. Об этом сообщил Сальвадор Родригес.
По информации инсайдера, бой планируют провести в сентябре этого года.
Эспиноса в последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года и досрочно победил Арнольда Хегая – украинец не вышел на 11-й раунд.
В феврале 2026-го Фигероа нокаутировал Ника Болла в 12-м раунде и стал чемпионом мира в трёх дивизионах.
Напомним, Хегай после поражения от Эспиносы перенёс срочную операцию.
