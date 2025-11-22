Украинский боксер Арнольд Хегай (23-3-1, 14 КО) сообщил, что перенес операцию после поражения от чемпиона WBO в полулегком дивизионе мексиканца Рафаэля Эспинозы (28-0, 24 КО).

«Привет всем! Хочу сообщить, что вчера мне пришлось срочно сделать операцию на глазу сразу после того, как я пришел на обследование.

Я верю, что у Бога есть план, и что я смогу вернуться. Теперь меня ждет долгая и сложная реабилитация. Спасибо за поддержку!».