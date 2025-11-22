Хегай перенес срочную операцию после поражения от Эспинозы
Украинского боксера ждет длительная реабилитация
около 1 часа назад
Хегай и Эспиноса / Фото - Yahoo
Украинский боксер Арнольд Хегай (23-3-1, 14 КО) сообщил, что перенес операцию после поражения от чемпиона WBO в полулегком дивизионе мексиканца Рафаэля Эспинозы (28-0, 24 КО).
«Привет всем! Хочу сообщить, что вчера мне пришлось срочно сделать операцию на глазу сразу после того, как я пришел на обследование.
Я верю, что у Бога есть план, и что я смогу вернуться. Теперь меня ждет долгая и сложная реабилитация. Спасибо за поддержку!».
Напомним, Эспиноза досрочно победил Хегая – украинец не вышел на 11-й раунд.
Поделиться