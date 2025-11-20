Хегай – о поражении от Эспиносы: «Возможно, ещё не настало моё время – но я попробую ещё раз»
Украинский полулегковес не отказался от своей мечты
около 1 часа назад
Украинский боксер полулегкого дивизиона Арнольд Хегай (23-3-1, 14 КО) прокомментировал поражение от чемпиона WBO в полулегком весе Рафаэля Эспиносы (28-0, 24 KO).
«Привет всем! Хочу сказать несколько слов.
С тех пор, как я начал заниматься боксом, у меня была мечта – стать чемпионом мира среди профессионалов. Я получил свой шанс за шесть недель до боя и согласился поехать на территорию своего соперника и рискнуть. Но я не смог. Возможно, еще не настало мое время – но я попробую еще раз! Только Бог знает.
Хочу поблагодарить всех за поддержку и заботу обо мне. Я в порядке, спасибо. Благодарен Top Rank за то, что сделали это возможным».
Напомним, на шоу в Мексике Эспиноса досрочно победил Хегая – украинец не вышел на 11-й раунд.
