Украинский боксер полулегкого дивизиона Арнольд Хегай (23-3-1, 14 КО) прокомментировал поражение от чемпиона WBO в полулегком весе Рафаэля Эспиносы (28-0, 24 KO).

«Привет всем! Хочу сказать несколько слов.

С тех пор, как я начал заниматься боксом, у меня была мечта – стать чемпионом мира среди профессионалов. Я получил свой шанс за шесть недель до боя и согласился поехать на территорию своего соперника и рискнуть. Но я не смог. Возможно, еще не настало мое время – но я попробую еще раз! Только Бог знает.

Хочу поблагодарить всех за поддержку и заботу обо мне. Я в порядке, спасибо. Благодарен Top Rank за то, что сделали это возможным».