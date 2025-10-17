Официально: Эспиноза проведет защиту титула WBO против Хегая
Поединок состоится на шоу в Мексике
Арнольд Хегай / Фото - Yahoo
Поединок обладателя титула чемпиона мира WBO в полулегком дивизионе мексиканца Рафаэля Эспиносы (27-0, 23 КО) против украинца Арнольда Хегая (23-2-1, 14 КО) объявлен официально.
Бой состоится 15 ноября на мероприятии в Сан-Луис-Потоси, Мексика.
12 сентября Хегай одержал победу единогласным решением судей в восьмираундовом бою над венесуэльцем Либорио Солисом.
Эспиноса в последний раз выходил на ринг в мае, когда победил Эдварда Васкеса.
