Олег Гончар

Британские боксеры Лоуренс Околи (22-1, 16 КО), бывший чемпион мира в двух дивизионах, и Дэвид Аделеэ (14-2, 13 КО) из супертяжёлой весовой категории проведут поединки в Нигерии.

Вечер бокса состоится 19 декабря на арене Mobolaji Johnson в Лагосе. Противники боксеров пока не объявлены.

Организаторами турнира стали Balmoral Group Promotions во главе с Эзекиелем Адамом, который ранее интересовался боем Энтони Джошуа в Нигерии, промоутерская компания Амира Хана и Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена. Это шоу станет значительным событием для Африки.

Накануне, 20 декабря, Эдди Хирн анонсировал вечер бокса от Matchroom в соседней Гане.