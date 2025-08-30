Опетая: «В даный момент Усик лучший боец этого поколения»
Джей хочет боя с украинцем
около 2 часов назад
Фото: Matchroo
Чемпион IBF Джей Опетая (28-0, 22 KO) высказался о похвале от Александра Усика (24-0, 15 KO). Слова австралийца приводит vringe.com:
У меня всегда было уважение к Усику. Я ценю эти слова, уважаю его, но в то же время я с радостью вышел бы против него на ринг. Я очень хотел бы протестировать себя. На данный момент он лучший боец этого поколения. Разделить с ним ринг и посмотреть, насколько я хорош – я с огромным желанием это сделал бы.
Напомним, что Усика побуждают завершить карьеру.