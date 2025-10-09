Олег Шумейко

Тренер бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Лоуренса Околи (22-1, 16 KO) Джо Галлахер высказался о титульных перспективах своего подопечного в будущем в супертяжелом весе. Слова наставника приводит vringe.com:

Если Усик откажется от титула… Если он сделает это, то бой между Лоуренсом и Агитом Кабаелем за вакантный пояс WBC состоится, скорее всего, где-то в марте-апреле следующего года. Поэтому мы хотим, чтобы тем временем Лоуренс провёл ещё один бой. На самом деле, он просто хочет стать чемпионом. Не обязательно по версии WBC. Просто здесь он на 1-м месте в рейтинге. На Кабаеля всё ещё смотрят, как на бабая. И Лоуренс очень хочет биться именно с бабаем. Ведь это фактически и титул, и победа над самым серьёзным соперником. Джо Галлахер

Напомним, что Агит Кабайел считает себя самым опасным соперником для Александра Усика.