Олег Гончар

Бывший чемпион в двух дивизионах Лоуренс Околи (22-1, 16 КО) заявил, что победа Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО) над Джозефом Паркером (36-4, 24 КО) оживила супертяжелый дивизион. Слова боксера привел портал The Ring.

По его словам, если бы Паркер выиграл, ничего бы не изменилось, просто Джозеф ждал бы Усика. Вордли же, по его мнению, готов к боям 50 на 50, и теперь интересно, сохранит ли он смелость или будет действовать разумнее.

Околи прогнозирует «безумный» 2026 год для промоутерской компании Queensberry, так как там есть четыре претендента на титулы: Агит Кабайел, Дэвид Аделейе, Даниэль Дюбуа, Мозес Итаума.

В октябре Вордли одержал победу техническим нокаутом над Паркером в 11-м раунде, получив временный, а затем полноценный титул WBO после отказа Усика.