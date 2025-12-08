Паркер о бое Усика с Уайлдером: «Все зависит от украинца»
Джозеф напомнил, что Деонтей всегда имеет шанс панчера
около 2 часов назад
Фото: Sky Sports
Бывший чемпион мира Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) поделился мыслями о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Деонтея Уайлдера (43-4-1, 42 KO). Слова боксера приводит vringe.com:
Уайлдер всегда имеет шанс. У него всегда есть этот большой правый удар. На самом деле здесь всё зависит от Усика – захочет ли он стоять и принимать правый удар, или захочет выйти и показать свои боксерские навыки, свои передвижения, свои углы и всё остальное, что он показывал в своих боях.
Усик назвал свой любимый чемпионский пояс.