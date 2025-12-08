Менеджер Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) Спенсер Браун высказался о положительном допинг-тесте подопечного на кокаин. Функционера цитирует fightnews.info:

С Паркером все в порядке. Я только недавно был у него. Он в хорошем настроении. Он был заражен. Мы знаем, как это произошло. В нужный момент все узнают. Вскоре эта информация станет публичной. После этого к Джо отнеслись очень строго.

Мы знаем, что это попало в его организм, но очевидно, что он не принимал этого. Нужно быть безумцем, чтобы сделать это в тренировочном лагере, не так ли? Нужно несколько недель – и все узнают.