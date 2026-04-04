Денис ``` Седашов

Украинский боксер Виктор Постол (33-6, 12 KO) потерпел поражение от мексиканца Франциско Сандоваля (13-1-1, 7 КО) в рамках вечера бокса от Spartabox Faniian Promotions. Поединок проходил в Броварах и стал главным событием турнира.

Бой длился все запланированные 10 раундов. По итогам встречи судьи отдали победу 21-летнему мексиканцу раздельным решением — 107:103, 107:103 и 103:107.

Таким образом 42-летний украинец не смог защитить свой пояс, который он завоевал в октябре прошлого года в поединке против испанца Алехандро Мойи.

