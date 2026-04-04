Фанияна дисквалифицировали в поединке против Ирибаррена
Украинец в 10-м раунде нанес запрещенный удар
1 день назад
Чемпион WBO Global в первом полусреднем весе Арам Фаниан (26-3, 6 КО) уступил аргентинцу Игнасио Ирбаррени (16-0-1, 5 КО) во время вечера бокса от Spartabox Faniian Promotions.
В 10-м раунде украинца дисквалифицировали за запрещенный удар по затылку соперника. Из-за полученной травмы Ирбаррени вынесли с ринга на носилках.
Для 29-летнего Фаниана этот бой стал первым с января 2025 года.
