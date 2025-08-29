Владелец титула IBF в тяжелом дивизионе австралиец Джей Опетая (28-0, 22 KO) высказался о своем потенциальном переходе в тяжелый вес.

Цитирует Опетая boxingscene.com.

«Я стремлюсь стать абсолютным чемпионом – я мечтаю об этом с детства. Я не позволю другим отвлекать меня от моей цели. Я давно мечтаю завоевать все пояса. Я не позволю никому заставить меня спешить.

Дело в том, что если я перейду в супертяжёлый вес, я не хочу быть маленьким парнем, который дерётся с большими парнями. Как только я перейду, я хочу остаться там и набрать хороший вес, остаться на уровне 102 кг, 103 кг, набрать мышцы. Переход в супертяжёлый вес, а затем возврат назад, когда у тебя есть объединительные бои, не работает в мою пользу. Это работает в пользу других людей.

Я здесь не для этого. Я здесь, чтобы выполнить работу. Я здесь, чтобы стать абсолютным чемпионом. Как только я получу эти пояса, я буду драться с кем угодно».