Опетая планирует бои с Джеком, Рамиресом и Бенавидесом
Чемпион IBF в тяжелом весе раскрыл будущие поединки
около 2 часов назад
Чемпион IBF в тяжелом весе Джей Опетая (28-0, 22 КО) поделился планами на будущее после разговора с главой Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки аль аш-Шейхом, сообщает Fighthype.com.
«Зараз є план дій. Туркі сказав, що ми отримаємо Баду Джека. Якщо виграємо, то будемо мати Хильберто Рамиреса. А коли це зробимо, Туркі сказав мені, що хоче, чтобы Бенавидес перешел в тяжёлый вес, и я буду сражаться с Бенавидесом».
Австралиец добавил, что с нетерпением ждет бой с Давидом Бенавидесом. По его словам, после побед над Баду Джеком и Хильберто Рамиресом может начаться покорение супертяжелого веса.
6 декабря Опетая проведет защиту титула против Гюсейна Чинкары в Голд-Кост, Австралия.