Официально: стала известна дата следующего поединка Опетаи
Австралийский нокаутер проведет бой на родине
около 2 часов назад
Джей Опетая / Фото - Fox Sports
Официально объявлено о следующем поединке чемпиона IBF в первом тяжелом дивизионе австралийца Джея Опетаю (28-0, 22 KO). Об этом сообщает Matchroom Boxing.
Он проведет бой против обязательного претендента – 40-летнего Хусейна Чинкары (23-0, 19 KO).
Проведение поединка запланировано на 6 декабря в городе Голд-Кост, Австралия.
Отметим, что Опетая последний бой провел в июне, досрочно победив Клаудио Скео.
Чинкара в апреле досрочно победил Хуана Диаса.
Ранее стало известно, что Опетая готов выплатить своему обязательному претенденту компенсацию, чтобы зимой провести бой с британцем Крисом Биллемом-Смитом.
