Ортіс подал иск против Golden Boy Оскара Де Ла Хойи
Временный чемпион WBC хочет разорвать контракт с промоутером
около 1 часа назад
Временный чемпион WBC в первом среднем весе Вергиль Ортис (23-0, 21 КО) подал иск в суд на компанию Golden Boy Promotions, которую возглавляет Оскар Де Ла Хойя, сообщает портал Boxing Scene.
Адвокат Ортиса Грегори Смит заявил, что промоутер нарушил условия контракта и сорвал переговоры о проведении боя с временным чемпионом WBA Джароном Эннисом (35-0, 31 КО).
В иске указано, что Ортис имеет право разорвать контракт с Golden Boy в случае завершения соглашения промоутера с DAZN. Срок действия этого контракта истек 31 декабря.
Golden Boy утверждает, что компания все еще ведет переговоры с DAZN о продолжении сотрудничества. В то же время эти переговоры, а также попытки Де Ла Хойи договориться о бое между Ортисом и Эннисом, усложняют ситуацию.
Ортис требует признать контракт недействительным и позволить ему перейти к другому промоутеру для проведения объединительного боя с Эннисом.
Напомним, Де Ла Хойя раскрыл соперника Гарсии в его следующем бою.