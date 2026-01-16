Олег Гончар

Временный чемпион WBC в первом среднем весе Вергиль Ортис (23-0, 21 КО) подал иск в суд на компанию Golden Boy Promotions, которую возглавляет Оскар Де Ла Хойя, сообщает портал Boxing Scene.

Адвокат Ортиса Грегори Смит заявил, что промоутер нарушил условия контракта и сорвал переговоры о проведении боя с временным чемпионом WBA Джароном Эннисом (35-0, 31 КО).

В иске указано, что Ортис имеет право разорвать контракт с Golden Boy в случае завершения соглашения промоутера с DAZN. Срок действия этого контракта истек 31 декабря.

Golden Boy утверждает, что компания все еще ведет переговоры с DAZN о продолжении сотрудничества. В то же время эти переговоры, а также попытки Де Ла Хойи договориться о бое между Ортисом и Эннисом, усложняют ситуацию.

Ортис требует признать контракт недействительным и позволить ему перейти к другому промоутеру для проведения объединительного боя с Эннисом.

