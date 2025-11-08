Денис Седашов

Промоутер Оскар Де Ла Хойя в інтерв’ю Fight Hype подтвердил, что Райан Гарсия (24-2, 20 КО) в рамках подготовки к возвращению на ринг встретится с действующим чемпионом WBC в полусреднем весе Марио Барриосом (29-2-2, 18 КО).

Это будет особый бой. Если Райан одолеет Барриоса, он достигнет того, чего не смог бы сделать Пакьяо в его возрасте. Для Гарсии это большой шанс наконец-то стать чемпионом мира. Оскар Де Ла Хойя

Добавим, что пока контракт на поединок еще не подписан.

WBC официально восстановила Райана Гарсию после дисквалификации.