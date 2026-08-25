Денис Седашов

Хосе Бенавидес-старший, отец и тренер чемпиона WBA и WBO в тяжелом весе и обладателя титула WBC в полутяжелом весе Дэвида Бенавидеса (32-0, 25 КО), рассказал о своем обращении к главе Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейху.

По словам специалиста, приоритетным на данном этапе является поединок против Джея Опетаи (30-0, 23 KO), тогда как бой против Александра Усика возможен после перехода в супертяжелый вес. Слова приводит BoxingScene.

Я сказал Аль аш-Шейху, что больше всего я хочу боя с Опетаей. Мы можем подойти к бою с Усиком, когда будем готовы к супертяжелому весу — еще через три-пять поединков. Но если Опетая хочет биться с Давидом, давайте сделаем это прямо сейчас, и мы можем устроить это на выходные Синко де Майо. Хосе Бенавидес-старший

Бенавидес остался без унификации в бывшем дивизионе Усика.