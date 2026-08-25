Садурская завоевала второе золото на чемпионате мира-2026 по фридайвингу
Украинка показала результат 77 метров
Украинка Катерина Садурська стала чемпионкой мира-2026 по фридайвингу по версии CMAS в дисциплине погружение с постоянным весом без ласт.
Украинка успешно погрузилась на глубину 77 метров и заняла первое место. Второй стала итальянка Алесия Зеккини, третьей — Джейд Агботон из Франции.
Для Садурской это третья медаль и второе золото на текущем турнире. Раньше она выиграла дисциплину с постоянным весом в ластах (CWT).