«Хочу бой с Усиком»: Опетая бросил вызов украинцу
Обладатель титула IBF ради боя готов сменить весовую категорию
около 3 часов назад
Непобежденный чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Джей Опетая (29-0, 23 KO) выразил готовность подняться в королевский дивизион ради мегафайта с лидером супертяжелого веса Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова приводит Seconds Out.
Джей признался, что давно следит за карьерой украинца и считает его эталоном мастерства.
Я считаю, что Усик — один из лучших, если не лучший супертяжеловес своего поколения. Он великий боец. Но, чувак, это бой, который я бы точно принял, со всем уважением, я бы очень хотел оказаться в ринге против такого, как он. И ещё то, как он дерётся. Это настоящая наука бокса, то, как он побеждает этих громил, каким крутым чемпионом он был в крузервейте. Я всегда чувствовал, что немного ниже, но достаточно близко — буквально на пару лет позади. Но теперь я здесь, и если такой бой состоится…
8 марта Опетая проведет бой против американца Брендона Глентона (21-3, 18 KO) на турнире Zuffa Boxing 04.