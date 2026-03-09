Владимир Кириченко

Австралийский боксер тяжелого веса Джей Опетая (30-0, 23 KO) победил американца Брендона Глентона (21-3, 18 КО).

Опетая победил соперника единогласным решением судей – трижды по 119:106.

В 6-м раунде с Глентона сняли очко за удержание руки австралийца, а в 8-м еще одно – за удары ниже пояса. В 11-м раунде балл сняли с Джея за удержание соперника.

Бой прошел в ночь на 9 марта в рамках Zuffa Boxing 04. Опетая стал первым чемпионом в истории организации. Также он получил титул The Ring в тяжелом весе.

Напомним, Опетая должен потерять титул IBF в тяжелом дивизионе.