Австралиец стал обладателем титула The Ring
около 3 часов назад
Опетая и Глентон / Фото - Yahoo
Австралийский боксер тяжелого веса Джей Опетая (30-0, 23 KO) победил американца Брендона Глентона (21-3, 18 КО).
Опетая победил соперника единогласным решением судей – трижды по 119:106.
В 6-м раунде с Глентона сняли очко за удержание руки австралийца, а в 8-м еще одно – за удары ниже пояса. В 11-м раунде балл сняли с Джея за удержание соперника.
Бой прошел в ночь на 9 марта в рамках Zuffa Boxing 04. Опетая стал первым чемпионом в истории организации. Также он получил титул The Ring в тяжелом весе.
Напомним, Опетая должен потерять титул IBF в тяжелом дивизионе.
