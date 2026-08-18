Бенавидес остался без унификации в бывшем дивизионе Усика
Американский нокаутер проведет бой против временного чемпиона WBC
Владелец титулов WBA и WBO в тяжелом дивизионе и чемпион WBC в полутяжелом весе американец Дэвид Бенавидес (32-0, 25 КО) проведет поединок против временного чемпиона WBC в тяжелом весе поляка Михала Чеслека (28-2, 22 КО). Об этом сообщает Майк Коппинджер.
Предполагаемая дата поединка – 12 декабря.
Параллельно ведутся переговоры о поединке Бенавидеса с победителем боя за титул чемпиона The Ring в тяжелом весе между Джеем Опетайей и Ноэлем Микаэляном, который состоится 12 сентября.
Ранее сообщалось, что если Микаэлян решит биться с Джеем Опетайей, его могут лишить пояса WBC, и Бенавидес будет биться с Чеслека за полноценный титул – уже третий в тяжелом весе.
Была информация, Бенавидес проведет объединительный поединок в бывшем дивизионе Усика.
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