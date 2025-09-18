Отец Бенна: «Конор покажет настоящую силу в реванше с Юбенком»
Найджел Бенн заявил, что 15 ноября фанаты увидят настоящего Конора на ринге
около 2 часов назад
Отец британского боксера первого среднего веса Конора Бенна (23-1, 14 КО), экс-чемпион мира Найджел Бенн, прокомментировал предстоящий реванш сына против чемпиона IBO в среднем весе Криса Юбенка-младшего (35-3, 25 КО). Слова боксера привел портал Boxing News 24.
Поединок состоится 15 ноября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Найджел признался, что в первом бою в апреле, где Юбенк победил единогласным решением судей, Конор был в худшей форме.
«Его удары были бессистемны, подготовка оказалась напрасной. Всё же он сумел несколько раз пошатнуть соперника, даже несмотря на предсказуемость атак.
15 ноября появится настоящий Конор».
Напомним, Юбенк и Бенн провели первую напряженную битву взглядов перед реваншем.