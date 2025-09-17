Юбэнк и Бенн провели первую напряжённую битву взглядов перед реваншем
15 ноября на стадионе Тоттенхэм Хотспур состоится долгожданный реванш британских звезд бокса
17 минут назад
Крис Юбенк-младший и Конор Бенн
Чемпион IBO в среднем весе Крис Юбэнк-младший (35-3, 25 КО) и британский боксер первого среднего веса Конор Бенн (23-1, 14 КО) встретились для традиционной битвы взглядов перед реваншем, сообщает Boxing Scene.
Их поединок состоится 15 ноября на лондонском стадионе «Тоттенхэм Хотспур», который вмещает 62 тысячи зрителей.
Предыдущий бой между боксерами состоялся в апреле 2025 года на этой же арене. Тогда Юбэнк одержал победу единогласным решением судей, но Конор был не согласен с результатом.