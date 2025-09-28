Олег Гончар

Советник Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО) Шон Гиббонс рассказал о планах боксера, который стремится завоевать титул WBA в легком весе. По его словам, филиппинец хочет стать самым старым чемпионом мира в истории бокса, побив собственный рекорд в 47 лет.

«Менни рассматривает Ролли Ромеро как чемпиона WBA». Шон Гиббонс

Гиббон рассказал, что после неудачи из-за сомнительного судейского решения в предыдущем бою за титул WBC Пакьяо сосредоточился на содержательных поединках.

На данный момент его главная цель – действующий чемпион WBA Ролли Ромеро, а не Марио Барриос. В случае успеха в декабре 2025 года Пакьяо может войти в историю.

Напомним, Пакьяо определился с следующим соперником – бой будет чемпионским.