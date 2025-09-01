Пакьяо определился со следующим соперником – бой будет чемпионским
Советник Мэнни Пакьяо Шон Гиббонс поделился с WBN планами на будущее покорителя восьми весовых категорий:
Никакого Барриоса в этот раз. Мэнни рассматривает Ролли Ромеро как соперника за титул WBA. Мэнни хочет значимых боёв в 46 лет, чтобы войти в историю.
Но сейчас нет ничего конкретного. Ромеро – лишь один из возможных вариантов для Мэнни.
Напомним, что Пакьяо поднялся на первое место в рейтинге WBC.
