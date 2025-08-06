Денис Седашов

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо признался, что сожалеет о времени проведения одного из самых ожидаемых поединков в своей карьере — против американца Флойда Мейвезера.

В интервью изданию Business Insider Пакьяо объяснил, почему, по его мнению, он не должен был выходить на ринг именно тогда.

Если бы я мог изменить что-то в своей карьере, то попросил бы перенести мой бой с Флойдом Мейвезером в 2015 году после того, как на тренировке повредил плечо.

Я думал, что все будет в порядке и восстановлюсь без операции после травмы, которую получил за две недели до боя. Но уже после третьего раунда моя травма усилилась. Больше всего жалею о том, что не смог показать тот уровень, на который заслуживал этот бой. Мэнни Пакьяо

Пакьяо и Мейвезер встретились на ринге в мае 2015 года.

Пакьяо раскрыл секрет своей формы: «По 4 часа играю в…».