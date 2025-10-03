Олег Гончар

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО) сообщил филиппинским журналистам, что завершает переговоры о бое с чемпионом WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро (17-2, 13 KO). Об этом пишет DAZN.

«Мы ведем переговоры и завершаем процесс». Менни Пакьо

46-летний филиппинец вернулся на ринг 19 июля 2025 года, проведя ничейный бой против чемпиона WBC Марио Барриоса. Этот поединок стал первым для Пакьяо после длительного перерыва.

Роландо Ромеро в мае 2025 года победил Райана Гарсию единогласным решением судей, завоевав регулярный титул WBA. После того как Джарон Эннис покинул дивизион, пояс Ромеро стал полноценным.

В случае победы Пакьяо может установить рекорд как самый старший чемпион мира в истории бокса в 47 лет.