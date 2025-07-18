Тренер Паркера рассказал, как Усик может победить Дюбуа в реванше
Он назвал украинца очень хитрым боксером
12 минут назад
Энди Ли, тренер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), поделился ожиданиями от реванша между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в хевивейте украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).
«Думаю, это будет очень хороший бой. Оба бойца имеют шансы на победу. Даниэлю нужно идти ва-банк, буквально сносить Усика с ринга.
Но Александр — очень хитрый, очень умный. И если он вдруг не постареет за одну ночь, то я вижу победу Усика — возможно, техническим нокаутом в поздних раундах. Однако бой будет замечательный».
Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок прошел в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.
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