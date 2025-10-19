В Италии отреагировали на игру Малиновского в матче с Пармой: «Не давали ему никаких поблажек»
Украинец вышел в стартовом составе «грифонов»
27 минут назад
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вышел в стартовом составе Дженоа на игру против Пармы и провел на поле 80 минут, после чего его заменил Максвелл Корне.
Украинец не отметился результативными действиями и получил желтую карточку. Издание Tuttomercatoweb оценило его игру на 6,5 балла – это лучший показатель среди всех игроков Дженоа.
«Игроки Пармы не давали ему никаких поблажек – постоянно били по ногам, стараясь не дать принять мяч.
Всегда опасен при стандартных положениях, в частности, когда в первом тайме сделал точную передачу на Витинью в штрафную площадку», – написало итальянское издание.
В этом сезоне Малиновский сыграл за генуэзский клуб семь матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Дженоа занимает 19-е предпоследнее место в турнирной таблице с тремя очками.
