Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вышел в стартовом составе Дженоа на игру против Пармы и провел на поле 80 минут, после чего его заменил Максвелл Корне.

Украинец не отметился результативными действиями и получил желтую карточку. Издание Tuttomercatoweb оценило его игру на 6,5 балла – это лучший показатель среди всех игроков Дженоа.

«Игроки Пармы не давали ему никаких поблажек – постоянно били по ногам, стараясь не дать принять мяч. Всегда опасен при стандартных положениях, в частности, когда в первом тайме сделал точную передачу на Витинью в штрафную площадку», – написало итальянское издание.

В этом сезоне Малиновский сыграл за генуэзский клуб семь матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Дженоа занимает 19-е предпоследнее место в турнирной таблице с тремя очками.