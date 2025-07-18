Владимир Кириченко

Временный чемпион WBO в тяжелом дивизионе Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) для BoxNation поделился прогнозом на поединок между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Мне кажется, что шансы Даниэля выиграть есть в первой половине боя. А если бой продлится дольше, то Усик... Я чувствую, что Усик будет для него слишком сильным с точки зрения физической подготовки, движений, просто того, как он может кого-то сломать. Я видел это в боях, которые он проводил с одними из лучших тяжеловесов».

Вы ожидаете, что Усик победит досрочно?

«Я ожидаю, что Усик победит в поздних раундах».

Хорошо. Будет похоже на первый бой?

«Похоже на первый. Да».

Хорошо. Но вы считаете, что это будет другой Даниэль Дюбуа?

«Это другой Даниэль. Но Усик также может быть другим».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

Церемония взвешивания Усик – Дюбуа 2. Видеотрансляция