Денис Седашов

Промоутер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера (36-3, 24 КО) Дэвид Хиггинс поделился мыслями о возможном поединке своего подопечного с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова приводит iFL TV.

По словам Хиггинса, команда Паркера настроена решительно — цель новозеландского боксера – стать абсолютным чемпионом мира, и для этого он готов встретиться с кем угодно. Если Паркер выиграет ближайший бой, главной целью сразу станет Усик.

Сначала я думал, что Александр может не захотеть этого поединка — возможно, освободит титул или завершит карьеру. Но после разговоров с его менеджером Эгисом Климасом я убедился, что Усик действительно хочет оставаться абсолютным чемпионом. Так что теперь я намного оптимистичнее смотрю на перспективу этого боя. Дэвид Хиггинс

Хиггинс также подчеркнул, что оба боксера не избегают серьезных вызовов:

Никто на уровне Усика не боится соперников. Паркер не боится Усика, и наоборот. Усик — уникальный чемпион: он объединил титулы в двух весовых категориях и дважды побеждал таких звезд, как Дюбуа, Фьюри и Джошуа. Он заслуживает места среди лучших боксеров в истории pound-for-pound. Дэвид Хиггинс

По мнению Хиггинса, поединок Паркера с Усиком стал бы одним из самых интересных в современном боксе.

